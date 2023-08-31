استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

رام الله - دنيا الوطنقدّم وزير الدفاع البريطاني بن والاس (53 عاماً)، استقالته، اليوم الخميس، إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد أربع سنوات في منصبه.وفي وقت سابق، أعلن والاس أنه سيتنحى عن وزارة الدفاع، وقال لصحيفة (صنداي تايمز)، إنه لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة، لكنه استبعد المغادرة "قبل الأوان"، والتسبب بخوض انتخابات فرعية.وفي رسالة إلى والاس، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال "اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا ضد روسيا".وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، ولعب دوراً بارزاً باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا.