شؤون فلسطينية

تعليق حماس على عملية الدهس غرب رام الله

تعليق حماس على عملية الدهس غرب رام الله
من مكان عملية الدهس غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية الدهس، صباح الخميس، قرب بيت سيرا غرب رام الله، والتي اسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين بينهم حالة خطيرة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "ضربة جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه غرب مدينة رام الله المحتلة، في عملية دهس بطولية".

وأضاف قاسم: "هذه الضربات تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا، وهذا التصاعد في الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد أن المقاومة يزداد حضورها وتأثيرها ، وأن الاحتلال سيظل عاجزًا عن ايقافها بالرغم من كل جرائمه".

وتابع: "هذه العملية بالإضافة لحالة التصدي البطولية في نابلس ، تؤكد قدرة المقاومة على الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم ومباغتة جيش الاحتلال في أماكن لا يتوقعها".

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