جيش الاحتلال يكشف تفاصيل إصابة أربعة من جنوده بتفجير عبوة ناسفة بنابلس





وأضاف: "تم إخلائهم لتلقي العلاج بالمستشفى وإطلاع عائلاتهم، الضابط أصيب بجراح طفيفة وجنديين إثنين أيضاً بجراح طفيفة وجندي آخر بجراح متوسطة".





وأشار إلى أن الانفجار "وقع على النقطة التي كان تحاول فيها القوة تأمين اقتحام المستوطنين وليس على الطريق الأصلي الذي سيسلكه المستوطنون"، وفق زعمه.





رام الله - دنيا الوطنكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل إصابة أربعة من جنوده بتفجير عبوة ناسفة، خلال اقتحامه محيط قبر يوسف، لتأمين عشرات المستوطنين، الذين كانوا يستعدون لاقتحام المنطقة، بعد منتصف الليل، من أجل تأدية صلوات تلمودية.وقال المتحدث باسم الجيش، إن" ضابط وثلاثة، أصيبوا،جنود بانفجار في نابلس، خلال تأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، وذلك بعدما داست قوة راجلة على عبوة ناسفة انفجرت بهم".