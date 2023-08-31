تخللتها اشتباكات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة





وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه الطبية تعاملت مع 94 إصابة برصاص وغاز جيش الاحتلال، خلال المواجهات في محيط قبر يوسف شرقية نابلس.





وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط وثلاثة من جنوده إثر تفجير عبوة ناسفة، مدعيًا أن ثلاثة منهم بحالة طفيفة والآخر بحالة متوسطة.



واعتقل من نابلس، المحررين علاء الأعرج، وعمر الشخشير، فيما شهدت بلدة الزبابدة في جنين، حملة اعتقالات طالت 7 مواطنين، هم: مالك سميح الشرقاوي، فواز فوزي الشرقاوي، ليث الشرقاوي، نديم الشرقاوي، عرين الشرقاوي، عاطف عباس، محمود أبو خرج.



واعتقل الشاب محمد النداف من كفر دان بعد اقتحام البلدة وسط مواجهات ما أدى لإصابة شاب بالقدم، وفي رام الله، اعتقل هيثم حبوب من بيتونيا، وعبدالغني معطان، وعبدالجبار توابيت من برقا.



وفي الخليل، اعتقل ضرار الفاخوري، والمحررين مهند أبو ملش وبراء غزال، بينما اعتقل ياسر أبو عمرة من أريحا، ويوسف الرشق من القدس.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق، وكذلك اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.وشهدت نابلس عملية اقتحام واسعة للمنطقة الشرقية فيها، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، والذي اقتحمه 1500 مستوطن تحت حماية مشددةوشهدت عملية الاقتحام الواسعة، اشتباكات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، كما شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.