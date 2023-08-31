شؤون فلسطينية

فيديو: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بتفجير عبوة في نابلس

فيديو: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بتفجير عبوة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين على الأقل، مساء الأربعاء، بجراح بعد تفجير عبوة ناسفة، في قوة إسرائيلية اقتحمت محيط منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات إسرائيلية، محيط قبر يوسف، من أجل تأمين عشرات المستوطنين، الذين كانوا يستعدون لاقتحام المنطقة، بعد منتصف الليل، من أجل تأدية صلوات تلمودية في قبر يوسف.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قرر تأجيل اقتحام المنطقة، بعد تفجير العبوة، فيما أفاد الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام، أن العبوة تم تفجيرها بقوة راجلة، وليس مركبة عسكرية.

 

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