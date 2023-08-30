شؤون فلسطينية

القمر الأزرق العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء فلسطين والعالم

القمر الأزرق العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء فلسطين والعالم
رام الله - دنيا الوطن
ليلة مميزة تشهدها سماء، ليلة الأربعاء، حيث يتمتع محبو الفلك بفرصة مشاهدة ظاهرة نادرة ومثيرة، وهي اكتمال القمر الأزرق العملاق، في حدث فلكي يجعل البدر يبدو أكبر حجمًا وأكثر إشراقًا من المعتاد.

وتعتبر هذه الظاهرة النادرة مميزة لسببين رئيسيين. أولًا، لكونه البدر الثاني الذي يكتمل خلال شهر واحد، وثانيًا، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لن يتكرر هذا المشهد حتى كانون الثاني/ يناير من عام 2037.

ويشير مصطلح (القمر العملاق) إلى اكتمال القمر أثناء اقترابه من نقطة الحضيض في مداره حول الأرض، أي أقرب نقطة لها، وينتج عن ذلك زيادة طفيفة في سطوعه وحجمه بنسبة تصل إلى 14% تقريبًا عما هو عليه عندما يكون بعيداً عن الأرض، وفقًا لما ذكرته ناسا.

ولن يكون القمر أزرق اللون حقا، فلفظ الأزرق هنا لا يشير إلى اللون بل تعكس ندرة هذا الحدث، ويُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى البدر الثاني في الشهر القمري، حيث نشهد عادة بدرًا واحدًا فقط في الشهر.

لذلك، فإن هذا القمر العملاق هو قمر أزرق، لأنه الثاني الذي يحدث في أغسطس الجاري، بعد ظهور القمر العملاق في بداية الشهر ذاته، ومن المتوقع أن يستمر ظهور القمر الأزرق العملاق حتى صباح الجمعة، وفقًا للتقديرات الصادرة عن ناسا، وسيكون الكوكب زحل أيضًا واضحًا قرب القمر، ما يضفي جمالية خاصة على هذا المشهد الفلكي الرائع.







أخبار ذات صلة

ما حقيقة تجميد إسرائيل &quot;زيادة تصاريح&quot; أعداد عمال غزة؟

ما حقيقة تجميد إسرائيل "زيادة تصاريح" أعداد عمال غزة؟

القمر الأزرق العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء فلسطين والعالم

القمر الأزرق العملاق.. ظاهرة فلكية نادرة تضيء سماء فلسطين والعالم

دائرة شؤون اللاجئين تعلن أسماء الفائزين بمسابقتي &quot;النكبة تستمر&quot; &quot;وحق العودة&quot;

دائرة شؤون اللاجئين تعلن أسماء الفائزين بمسابقتي "النكبة تستمر" "وحق العودة"

الاحتلال يعدم شاب فلسطيني في القدس بزعم تنفيذه عملية طعن

الاحتلال يعدم شاب فلسطيني في القدس بزعم تنفيذه عملية طعن

سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية موسم العمرة لمعتمري غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية موسم العمرة لمعتمري غزة

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

دويكات: فتح تحقيق بملابسات وفاة المواطن زقدح في طولكرم

دويكات: فتح تحقيق بملابسات وفاة المواطن زقدح في طولكرم

غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام

غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

مصرع شاب سقط من علو وسط قطاع غزة

مصرع شاب سقط من علو وسط قطاع غزة

وفاة الإعلامي سعود أبو رمضان إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الإعلامي سعود أبو رمضان إثر أزمة قلبية مفاجئة

حماس والجهاد تدينان مقتل الشاب عبد القادر زقدح في طولكرم

حماس والجهاد تدينان مقتل الشاب عبد القادر زقدح في طولكرم

الجمعية الفلكية: فلسطين على موعد مع ظهور القمر الأزرق العملاق

الجمعية الفلكية: فلسطين على موعد مع ظهور القمر الأزرق العملاق

غزة: ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى

غزة: ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين والأدرن في مجال التعاون القانوني

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين والأدرن في مجال التعاون القانوني

تفاصيل لقاء السفير دياب اللوح مع وزير التعليم العالي المصري

تفاصيل لقاء السفير دياب اللوح مع وزير التعليم العالي المصري

منوعات

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

عربي

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي