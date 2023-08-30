شؤون فلسطينية

الاحتلال يعدم شاب فلسطيني في القدس بزعم تنفيذه عملية طعن

الاحتلال يعدم شاب فلسطيني في القدس بزعم تنفيذه عملية طعن
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب - لم تعرف هويته بعد - قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.

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