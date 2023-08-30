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فيديو: عمدة نيويورك يسمح برفع الأذان بالسماعات الخارجية في مساجد المدينة

فيديو: عمدة نيويورك يسمح برفع الأذان بالسماعات الخارجية في مساجد المدينة
رام الله - دنيا الوطن
وقع عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إيرك آدامز، أمس الثلاثاء، مرسوماً يسمح برفع الأذان بطلب من الجالية المسلمة في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الأربعاء، لحظة رفع الأذان في مبنى البلدية، بعد عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن القرار الجديد.

 

وأطلقت سلطات مدينة نيويورك مبادرة جديدة ستسمح للمساجد في جميع أنحاء المدينة الأمريكية برفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية، لتنضم المدينة الآن إلى مدن أخرى، بما في ذلك مدينة مينيابوليس، التي اتخذت إجراءات مماثلة.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في بيان: "لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يسمح لمجتمعاتنا بتضخيم الأذان للصلاة.. اليوم، نقطع الروتين ونقول بوضوح إن المساجد ودور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري".

كما أوضح أن مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال الإرشادات الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لرفع الأذان على المستويات المناسبة.

وستسمح التوجيهات الجديدة للمساجد في المدينة برفع الأذان بين الساعة 12:30 ظهرا والساعة 13:30 ظهرا كل يوم جمعة. كما يسمح برفع الأذان أثناء صلاة المغرب كل مساء من شهر رمضان المبارك.

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فيديو: عمدة نيويورك يسمح برفع الأذان بالسماعات الخارجية في مساجد المدينة

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