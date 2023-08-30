سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية موسم العمرة لمعتمري غزة





رام الله - دنيا الوطنشهدت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة توقيع اتفاقية العمرة، ظهر اليوم الأربعاء ، وذلك بين وزارة النقل والمواصلات ممثلة بالخطوط الجوية الفلسطينية، وشركتي (لاكي تورز)، و(جوباص).ووقع سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، دياب اللوح، الاتفاقية بالنيابة عن وزارة النقل والمواصلات ، مع اللواء محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة (لاكي تورز للسياحة) ، وفادي ناصيف رئيس مجلس إدارة شركة (جو باص)، بحضور مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، محمد سلامة ، ومستشار أول سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر، نداء البرغوثي، والمستشار الثقافي، ناجي الناجي.وثمن السفير دياب اللوح الاتفاقية الرامية إلى التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل الجهود لإنجاح موسم العمرة وتذليل كافة الصعاب أمام أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غرة.وتقدم السفير دياب اللوح بـ "الشكر للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري، مثمناً دور الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان عن تقديم كل العون والمساندة لشعبنا الفلسطيني، متمنيا موسماً ناجحاً لعمرة أهالينا في المحافظات الجنوبية".