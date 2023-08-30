غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام

رام الله - دنيا الوطنأعلن أنيس عرفات، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارته، وشرطة المرور والشرطة العسكرية، لمراقبة تحركات المركبات الحكومية بعد انتهاء الدوام.وقال عرفات، في تصريحات لإذاعة (الأقصى) المحلية: إنه سيتم إيقاف السيارات الحكومية المدنية، على مواقف السيارات والتعامل معها، مشيراً إلى منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية.وأوضح، المتحدث باسم الوزارة، أن اللجنة المشكلة ستنفذ زيارات مفاجئة لـ (كراجات) سيارات الحكومية بعد الدوام للتأكد من وجودها، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة على رأس عملها منذ بداية العام الجاري، وتعمل على مراقبة السيارات التابعة لكل الوزارات.ودعا المواطنين، إلى الإبلاغ عن كل من يخالف القوانين ليتم محاسبته.