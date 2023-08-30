شؤون فلسطينية

غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام

غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أنيس عرفات، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، الأربعاء، عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارته، وشرطة المرور والشرطة العسكرية، لمراقبة تحركات المركبات الحكومية بعد انتهاء الدوام.

وقال عرفات، في تصريحات لإذاعة (الأقصى) المحلية: إنه سيتم إيقاف السيارات الحكومية المدنية، على مواقف السيارات والتعامل معها، مشيراً إلى منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية.

وأوضح، المتحدث باسم الوزارة، أن اللجنة المشكلة ستنفذ زيارات مفاجئة لـ (كراجات) سيارات الحكومية بعد الدوام للتأكد من وجودها، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة على رأس عملها منذ بداية العام الجاري، وتعمل على مراقبة السيارات التابعة لكل الوزارات.

ودعا المواطنين، إلى الإبلاغ عن كل من يخالف القوانين ليتم محاسبته.

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية موسم العمرة لمعتمري غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية موسم العمرة لمعتمري غزة

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

دويكات: فتح تحقيق بملابسات وفاة المواطن زقدح في طولكرم

دويكات: فتح تحقيق بملابسات وفاة المواطن زقدح في طولكرم

غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام

غزة: منع استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية بعد انتهاء الدوام

نقيب الأطباء يهدد بـ &quot;تسليم مفاتيح المستشفيات&quot; الأسبوع المقبل

نقيب الأطباء يهدد بـ "تسليم مفاتيح المستشفيات" الأسبوع المقبل

الهيئة المستقلة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث طولكرم

الهيئة المستقلة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث طولكرم

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

مصرع شاب سقط من علو وسط قطاع غزة

مصرع شاب سقط من علو وسط قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

استقرار بالضفة وتراجع بالقطاع.. إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال آب 2023

وفاة الإعلامي سعود أبو رمضان إثر أزمة قلبية مفاجئة

وفاة الإعلامي سعود أبو رمضان إثر أزمة قلبية مفاجئة

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين والأدرن في مجال التعاون القانوني

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين والأدرن في مجال التعاون القانوني

تفاصيل لقاء السفير دياب اللوح مع وزير التعليم العالي المصري

تفاصيل لقاء السفير دياب اللوح مع وزير التعليم العالي المصري

الشرطة: نحقق في ظروف مقتل شاب بإطلاق نار داخل مخيم طولكرم

الشرطة: نحقق في ظروف مقتل شاب بإطلاق نار داخل مخيم طولكرم

دويكات: قوى الأمن أزالت مواد خطرة من مخيم طولكرم بعد تلقيها شكاوى

دويكات: قوى الأمن أزالت مواد خطرة من مخيم طولكرم بعد تلقيها شكاوى

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

اشتية يصدر قراراً بشأن تصريحات وزير النقل والمواصلات حول التعيينات

اشتية يصدر قراراً بشأن تصريحات وزير النقل والمواصلات حول التعيينات

منوعات

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

عربي

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي