نقيب الأطباء يهدد بـ "تسليم مفاتيح المستشفيات" الأسبوع المقبل



‎وأكدت الوزارة على ضرورة تغليب مصلحة وحاجة المرضى& للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادةٍ لمعاناة المرضى والمواطنين.





رام الله - دنيا الوطنهدد نقيب الأطباء، شوقي صبحة، الأربعاء، بـ "تسليم مفاتيح المستشفيات"، احتجاجاً على ما وصفه "عدم انصاف الأطباء من خلال القانون".وقال صبحة، على صفحة نقابة الأطباء على (فيسبوك): "إن لم يتم إنصاف الأطباء من خلال القانون ...فأننا سنسلم مفاتيح المستشفيات لمن هم فوق القانون بداية الأسبوع القادم".ودعت وزارة الصحة، الإثنين الماضي، نقابة الأطباء لوقف الإضراب المتمثل بوقف العمليات الجراحية المبرمجة والعيادات في كافة المستشفيات الحكومية.‎وشددت الوزارة، في بيان مقتضب، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، على "ضرورة عودة الزملاء الأطباء في المشتشفيات الحكومية للعمل بشكلٍ فوري في أقسام العمليات الجراحية والعيادات".