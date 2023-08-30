الهيئة المستقلة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث طولكرم

رام الله - دنيا الوطنطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة.وأكدت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة ومخيم طولكرم، احتجاجاً على إقدام أجهزة الأمن على إزالة حواجز حديدية من مداخل المخيم، وما رافق هذه الأحداث من أعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت لمقتل المواطن عبد القادر نضال زقدح.ولفتت الهيئة، إلى أنها تواصلت مع المواطنين في مخيم ومدينة طولكرم ومع الجهات ذات الاختصاص، واستمعت إلى إفادات متضاربة حول سير الأحداث التي أدت إلى مقتل المواطن زقدح.وبناء على ما وصفته "الروايات المتضاربة حول الحادثة"، طالبت الهيئة بـ "فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية".وشددت في ختام بيانها على ضرورة "التزام جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين بضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة".