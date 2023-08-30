شؤون فلسطينية

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماع لها - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اجتماعها الأسبوعي، رقم (238) اليوم الأربعاء، وتوقفت اللجنة عند تهديدات حكومة الاحتلال والمستوطنين بحق مدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى، مؤكدة أنها تتطلب موقفاً جماعياً رافضاً من الدول العربية والإسلامية، وتحركا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف سياسات الاحتلال العدوانية.

وجددت اللجنة "إدانتها لاستمرار جريمة الحصار على شعبنا في قطاع غزة، سيما في ضوء المؤشرات والمعطيات الخطيرة الناجمة عنه، والتي أعلنتها الجهات المختلفة، مشيرة إلى الوقفة التي نظمها مرضى السرطان مؤخرا لاستعراض معاناتهم في توفير الأدوية اللازمة أو منعهم من السفر بحجج وذرائع واهية".

واستمعت اللجنة لتقرير من وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء العام الدراسي الجديد، وفعالياتها وأنشطتها لتهيئة وترتيب المدارس لاستقبال الطلبة وانتظام الدراسة، وأوضحت الوزارة مبررات عدم جهوزية الكتب المدرسية الجديدة بسبب تأخر تسليمها من المطابع وفق العطاءات المقرة في كل من الضفة وغزة، مؤكدة مساعيها لتجاوز هذه العقبة قريباً.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة؛ شؤون الأراضي الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة إقرار إنشاء مبنى إداري في معبر رفح البري لتوسعة صالة الوصول في المعبر، والموافقة على تعاقد وزارة الأشغال العامة والإسكان مع شركات خاصة لتشغيل معدات هندسية للصالح العام.

كما قررت تخصيص مجموعة من الأراضي لصالح إقامة مرافق ومشاريع عامة، واعتماد توصيات تقرير المخزون الغذائي وأسعار السلع الأساسية في قطاع غزة.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة كفاءة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، واعتماد مشروع إرشادي دعوي، بعنوان: الداعية المقيمة، والذي يستهدف الطالبات بالمراحل الإعدادية والثانوية.

كذلك، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تشكيل لجنة لإعادة النظر وتقديم رؤية تطويرية في ملف التعليم والتدريب المهني بالمؤسسات الحكومية.

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