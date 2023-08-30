حماس والجهاد تدينان مقتل الشاب عبد القادر زقدح في طولكرم





رام الله - دنيا الوطنأدانت حركتا (حماس) والجهاد الإسلامي، الأربعاء، في بيانات منفصلة، مقتل الشاب عبد القادر زقدح (25 عاماً)، خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية في طولكرم.من جانبها، أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل شاب في حادثة إطلاق داخل مخيم طولكرم.وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، في تصريح مقتضب، إن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري في ظروف مقتله.وكان اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء، قال في وقت سابق، إن الأجهزة الأمنية أزالت مواد خطرة وحواجز من داخل مخيم طولكرم.وأضاف دويكات في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "قوى الأمن الفلسطيني تلقت عدة شكاوى من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم، وبناء على ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وأزالتها، منعاً لأي مخاطر قد تنجم عن وجودها".وأشار إلى أنه "بعد أن أنهت القوة الأمنية مهمتها قام بعض الشبان المسلحين بإطلاق النار أمام مبنى المحافظة، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في محافظة طولكرم".وأكد دويكات أن جهود المؤسسة الأمنية مستمرة في كل المحافظات لتوفير الأمن والأمان ومعالجة كل مظاهر الفوضى.