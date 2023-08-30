شؤون فلسطينية

غزة: ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى

غزة: ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغزة، كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، فيما أوقفت اثنين من "التجار والمروجين" خلال كمين لها في محافظة الوسطى.

وفي التفاصيل، أوضحت مكافحة المخدرات، في تصريح صحفي، أنه وعلى مدار أيامٍ متواصلة من التحريات وجمع المعلومات، تمكنت دائرة مكافحة المخدرات في محافظة الوسطى من ضبط المدعو "ت. م" خلال كمين لها في منطقة الاختصاص.

وأفادت أنها ضبطت بحوزة المشتبه به تسعة فروش حشيش، ومبلغ مالي بقيمة 25 ألف شيكل و250 دولار، متحصل من جريمة الإتجار والترويج بالمواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، ضبطت مكافحة المخدرات في محافظة الوسطى، المدعو "م. ع" وبحوزته نصف فرش حشيش و1200 حبة مخدرة من نوع روتانا، ومبلغ مالي متحصل من جريمة الإتجار بقيمة 5300 شيكل. 

وشدّدت مكافحة المخدرات على أنها تواصل "الضرب بيد من حديد بحق من تسول له نفسه الترويج أو الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة".

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