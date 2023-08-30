شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين والأدرن في مجال التعاون القانوني

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين والأدرن في مجال التعاون القانوني
رام الله - دنيا الوطن
وُقعت، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القانوني بين دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووقع المذكرة وزير العدل محمد الشلالدة، ونظيره الأردني أحمد الزيادات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)

وقال الشلالدة، إن "هذه المذكرة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيزها وتطوير العلاقة القضائية والقانونية القائمة، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون بحقوق الإنسان، وكذلك تبادل الخبرات بين الجانبين، بكل المجالات القانونية والقضائية من أجل تعزيز حقوق الإنسان".

وثمّن الشلالدة مواقف الأردن الداعمة لشعبنا الفلسطيني، لافتا إلى أن توقيع المذكرة يأتي تماشياً مع هذه المواقف.

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