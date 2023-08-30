شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء السفير دياب اللوح مع وزير التعليم العالي المصري

تفاصيل لقاء السفير دياب اللوح مع وزير التعليم العالي المصري
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وأطلع السفير اللوح، الوزير عاشور، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، على المشهد التعليمي بفلسطين، وحرص دولة فلسطين على النهوض عاليا بالتعليم، ومواكبة التطور العلمي المتسارع في شتى مجالات العلم والتكنولوجيا، بما يحافظ على مكانة الجامعات الفلسطينية بمستويات عالية ومتقدمة أمام نظيراتها العالمية، ويمكّنها من استمرارية فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

وأشاد، بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمناً دور مصر الرائد في المنطقة، وما تقدمه إلى شعبنا الفلسطيني من دعم ومساندة في المجالات كافة.

وأكد حرص دولة فلسطين على ابتعاث أجيال من أبنائها سنويا، للنهل من الجامعات والمعاهد المصرية، والاستفادة من الكوادر الجامعية المصرية صاحبة البصمة العلمية الأصيلة بين نظيراتها الدولية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول شتى قضايا الطلاب الفلسطينيين الدارسين في جمهورية مصر العربية، وسبل تيسير شؤونهم الدراسية والحياتية.

بدوره، أكد الوزير عاشور، حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتذليل كل الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وشدد على اهتمام الوزارة بملف الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)، بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادر على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان استمرار التواصل والتعاون، وبذل مزيد من الجهود من أجل تيسير العملية التعليمية على أبناء فلسطين الدارسين في مصر.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية بقسم الشؤون الثقافية إياد أبو الهنود، ومن الجانب المصري رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة محمد سمير، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين شريف صالح.



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