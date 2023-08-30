شؤون فلسطينية

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين، في ظروف اعتقال صعبة.

وأفاد نادي الأسير، بأن الأسرى كايد الفسفوس من دورا/ الخليل، وسلطان خلوف من برقين جنوب غرب جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوماً، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 21 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.

كما يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه منذ ثمانية أيام، رفضاً لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي لمدة سبعة أيام للتحقيق.

وأكد نادي الأسير في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وأضاف أن "الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم فعليًا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية".

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