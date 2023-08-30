غزة: قرار بإعادة تجهيز مخيمات العودة على الحدود الشرقية للقطاع



وقالت الهيئة في بيان لها، إنه "سيتم بدء العمل الفعلي في مخيمات العودة على حدود قطاع غزة اعتباراً من ظهر اليوم".







رام الله - دنيا الوطنقررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة، صباح الأربعاء، إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة على الحدود الشرقية للقطاع.وكانت مسيرات العودة قد انطلقت على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 30 آذار/ مارس 2018 بالذكرى السنوية الـ(42) ليوم الأرض، واستمرت لعامين.واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر، مأدى لاستشهاد 217 مواطناً، وإصابة المئات.