صورة.. الاحتلال يبدأ بناء جدار جديد لصد الصواريخ على حدود غزة





وأوضحت الصحيفة أنه "تم وضع جدران خراسانية بهدف حجب رؤية الطرق القريبة من حدود غزة لمنع إطلاق أي صواريخ مضادة للدبابات".







يأتي ذلك ضمن تجهيزات الاحتلال الإسرائيلي لأي تصعيد عسكري في الأيام المقبلة، خاصة في ظل تصاعد تهديداته بالرد على العمليات الأخيرة بالضفة، وتحميل المقاومة بغزة مسؤولية ذلك.







رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال، بدأ، صباح الأربعاء، أعمال بناء جدار جديد، مضاد للقذائف المضادة للدبابات بطول مئات الأمتار، في منطقة (ناحال عوز) بغلاف غزة.