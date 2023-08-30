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مسؤول إسرائيلي: قريبون من عملية عسكرية في لبنان

مسؤول إسرائيلي: قريبون من عملية عسكرية في لبنان
جلعاد أردان
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الأربعاء، إن "إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لعملية عسكرية في لبنان".

وأضاف أردان في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لا أؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع العملية العسكرية في لبنان، لكن هناك آليات يمكنها تحسين الوضع".

من جهة أخرى، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتحدث في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، وسيرافقه وزير الخارجية إيلي كوهين ووزير الصحة موشيه أربيل ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان".

ومساء الثلاثاء، قالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن (كابينت) سيجتمع، لمناقشة كيفية التعامل مع حرب واسعة من لبنان وغزة وسوريا، قد يتخللها إطلاق صواريخ بعيدة المدى تجاه مدن الاحتلال.

وبينت القناة، أن المخاوف الإسرائيلية، تتضمن إندلاع أحداث داخل مدن الاحتلال، على غرار معركة (سيف القدس)، في العام 2021.

ونقلت القناة، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم: "نحن في وضع يذكرنا بعام 2006، في لحظة ما يمكن أن تشعل الحرب".

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