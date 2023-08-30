دولي

انقلاب عسكري في الغابون عقب فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة

انقلاب عسكري في الغابون عقب فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة
عسكريون في الغابون يعلنون الاستيلاء على السلطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ضباط عسكريون كبار في جيش الغابون، صباح الأربعاء، استيلاءهم على السلطة، وإلغاء الانتخابات، وحل الدستور ومؤسسات الدولة، وإغلاق حدود البلاد، عقب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وقال العسكريون في بيان متلفز من القصر الرئاسي: "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام.. من خلال إنهاء النظام القائم".

وأضافت المجموعة التي تضم أكثر من 10 ضباط،  أنه "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 آب/ أغسطس 2023 فضلاً عن نتائجها"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وقرأ البيان ضابط برتبة عقيد، ووقفت خلفه مجموعة من الضباط بينهم عناصر من الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئاسة فضلاً عن عناصر من الجيش والشرطة، ومن بين الضباط الأربعة الكبار، اثنان من الحرس الجمهوري واثنان من الجيش.

وانتقد الضباط إدارة الرئيس بونغو والأساليب "التي قد تدفع بالبلاد إلى الفوضى"، ورأوا أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني".

وعقب بث بيان الضباط من القصر الرئاسي، سُمع إطلاق نار من أسلحة آلية في العاصمة ليبرفيل، وفقا لما أوردته ووكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل ساعات قليلة، أعلنت لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 64.27% من الأصوات، بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجه.

وقال رئيس لجنة الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا إن المرشح ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77%. ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

وشهد الغابون توتراً كبيراً، جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاماً، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير في هذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو والفقيرة رغم ذلك.

وغاب المراقبون الدوليون عن العملية الانتخابية، وقطعت خدمة الإنترنت عقب الاقتراع كما فرض حظر التجوال ليلاً في جميع أنحاء البلاد.

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