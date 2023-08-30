دولي

تظاهرة أمام مؤتمر شركة (غوغل) تضامناً مع الشعب الفلسطيني

تظاهرة أمام مؤتمر شركة (غوغل) تضامناً مع الشعب الفلسطيني
تظاهرة أمام مؤتمر شركة (غوغل) تضامناً مع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
شارك المئات من موظفي شركة (غوغل) وأنصار الحق الفلسطيني، في تظاهرة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على انعقاد المؤتمر السنوي لتكنولوجيا الغيوم لشركة غوغل.

وحمل المشاركون في التظاهرة التي نظمها اليوم، تحالف عريض من عدة منظمات من أنصار الحق الفلسطيني، الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعية إلى إنهاء تعاقد الشركة مع الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليَين.

وقام عدد من المتظاهرين بتقييد أنفسهم بالسلاسل خارج المؤتمر في وسط مدينة سان فرانسيسكو، كبادرة عصيان مدني سلمي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال بيان صدر عن منظمي التظاهرة، "إن تكنولوجيا (غوغل) لا تُستخدم للإلهام والابتكار، بل على العكس من ذلك، فهي تغذي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتمكّن وتعزز الفصل العنصري، وعنف الدولة، والاحتلال، والاستيلاء على الأراضي، من خلال عقد مربح للغاية بقيمة مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليَين.

وأشار البيان إلى أن العاملين في شركتي (غوغل) و(أمازون) ظلوا ينظمون منذ ما يقارب العامين، صفوفهم لإنهاء عقد مشروع نيمبوس، الذي يساعد الحكومة الإسرائيلية في مراقبة الفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وممارسة العنف على الفلسطينيين الواقعين تحت الحصار والاحتلال. 

وقال البيان: يصادف هذا العام مرور 75 عامًا على طرد أكثر من 75% من الفلسطينيين من أراضيهم في النكبة، مؤكداً أن العاملين في مجال التكنولوجيا والناشطين مستمرون في تنظيم الفعاليات حتى تتوقف شركة (غوغل) عن الربح من خلال تمكين الظلم والعنف الواقعين على الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن المؤتمر هو الأكبر عالمياً الذي ينظم للذكاء الاصطناعي بمشاركة الآلاف من العاملين في مجال تكنولوجيا السحاب من مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّع  أكثر من 45 ألف أميركي على عريضة إلكترونية أطلقها نحو ألف من عمال شركتي (غوغل) و(أمازون) تطالب إدارة الشركتين بإنهاء عقدهما مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وأشارت العريضة إلى أن "توقيع الاتفاقية بين الشركتين وجيش الاحتلال تم بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هدم المنازل والعيادات والمدارس وطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس". 

وذكرت أن إدارة الشركتين وقّعت في شهر أيار/ مايو عقدًا بقيمة 1.22 مليار دولار لتوفير التكنولوجيا السحابية للحكومة والجيش الإسرائيليَين.

أخبار ذات صلة

انقلاب عسكري في الغابون عقب فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة

انقلاب عسكري في الغابون عقب فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة

تظاهرة أمام مؤتمر شركة (غوغل) تضامناً مع الشعب الفلسطيني

تظاهرة أمام مؤتمر شركة (غوغل) تضامناً مع الشعب الفلسطيني

إعلام إسرائيلي: (كابنيت) سيناقش التعامل مع حرب على ثلاث جبهات

إعلام إسرائيلي: (كابنيت) سيناقش التعامل مع حرب على ثلاث جبهات

الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عدة ملفات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عدة ملفات

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل البحرية لـ&quot;عنصر ردع نووي&quot;

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل البحرية لـ"عنصر ردع نووي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الذهب بأسواق فلسطين اليوم الأربعاء

الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

الجبهة الداخلية بغزة توضح حقيقة إسقاط مسيرة إسرائيلية حاولت الدخول لشقة سكنية

الغصين يكشف تفاصيل جديدة حول شركات التشغيل للعمل بالداخل

الغصين يكشف تفاصيل جديدة حول شركات التشغيل للعمل بالداخل

الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

منوعات

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

عربي

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية