الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، مشيراً إلى أن "الحالة الطبيعية هي أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، وأن يسترجع هذا الشعب حقوقه في كل فلسطين".جاءت تصريحات سعيّد خلال تسلمه، الثلاثاء، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس لدى كل من صربيا والعراق وإيران وتركيا.ودعا سعيّد السفراء الجدد إلى عدم نسيان الحق الفلسطيني، قائلاً: "بالرغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. فلا تنسوا أبدًا الحق الفلسطيني.. هذا الحق المشروع".وقال الرئيس التونسي، إن "مصطلح التطبيع غير موجود عندي إطلاقا"، مشدداً على "ضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس".