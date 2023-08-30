الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين من الضفة، خلال المداهمات، تم خلالها أيضاً اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.وتركزت الاقتحامات في محافظات، أريحا، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، وقلقيلية، وطوكرم، حيث اعتقلت عددا من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة، وعرف من المعتقلين: الفتى جهاد ياسر مطاوع، وياسر مطاوع من بلدة شقبا قضاء رام الله.كما اعتقلت قوات الاحتلال إسلام أبو سماحة من طولكرم، ومحمد الواوي من حلحول، وقاسم العلامي من بيت أمر شمال الخليل، وعدي اللدعة، وقصي اللدعة من مخيم عقبة جبر، والناشط مراد اشتيوي من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.ومن بلدة العيسوية شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إبراهيم أبو شمالة، ومحمود أبو الحمص، ونسيم أبو الحمص، ووسام أبو الحمص، وحمزة التميمي، ومحمد التميمي، ونوح بسيسو، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نبيل زيود من بلدة السيلة الحارثية، أثناء مروره على حاجز (دوتان) العسكري، واستولت على مركبته.