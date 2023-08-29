الغصين يكشف تفاصيل جديدة حول شركات التشغيل للعمل بالداخل

رام الله - دنيا الوطنكشف إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل بغزة، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول تشغيل العمال الفلسطينيين في الداخل عن طريق الشركات الخاصة.وقال الغصين، في تصريحات صحفية: إن شركتين لتشغيل العمال، من أصل 15 شركة متقدمة للحصول على ترخيص لدى وزارتي الاقتصاد والعمل، أتمت إجراءات اعتمادها كاملة وأصبحت جاهزة للعمل وفق نظام التشغيل الجديد.وأضاف، أن الوزارة بغزة، "ستقوم بتزويد الشركات المرخصة، بعدد من أسماء العمال حسب الترتيب المعلن سابقاً (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) لتقوم بالتواصل معها وتسويق نفسها وتخييره بين الحصول على تصريح مشغل أو البقاء على نظام "الاحتياجات الاقتصادية".