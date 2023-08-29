إعلام إسرائيلي: (كابنيت) سيناقش التعامل مع حرب على ثلاث جبهات

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة، لبحث التعامل مع حرب على ثلاث جبهات.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن (كابينت)، سيناقش كيفية التعامل مع حرب واسعة من لبنان وغزة وسوريا، قد يتخللها إطلاق صواريخ بعيدة المدى تجاه مدن الاحتلال.وبينت، أن المخاوف الإسرائيلية، تتضمن إندلاع أحداث داخل مدن الاحتلال، على غرار معركة (سيف القدس)، في العام 2021.ونقلت القناة، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم: "نحن في وضع يذكرنا بعام 2006، في لحظة ما يمكن أن تشعل الحرب".وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أطلق تصريحات عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، هدد فيها باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).من جهتها، حذرت حركة (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي من محاولة استهداف قادة المقاومة، مشددة على أن ذلك سيواجه بـ "قوة وحزم".أما الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، توعد إسرائيل برد قوي، في حال أقدمت على تنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية.