دولي

الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الروسي السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حالياً، دميتري مدفيديف، موافقة دول (ناتو) على ضربات الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم بأنها "اقتراب لنهاية العالم Apocalypse".

وقال مدفيديف، والذي شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء في روسيا، على قناته في تطبيق (تليجرام): "موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية هو بمثابة ذريعة حرب Casus Belli، ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في (الناتو)، وكان "المجرمون الأوكرانيون" قد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تأييد الغرب لضرب كل ما هو روسي، "بما في ذلك على سبيل المثال القرم"، على حد قوله.

ويتابع مدفيديف: "إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا"، وفقاً لـ (روسيا اليوم).

ووفقا لمدفيديف، فإن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون "الحق في الحرب" Jus ad bellum ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة من دول "الناتو"، مضيفاً: "إنه أمر محزن للأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب".

أخبار ذات صلة

الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عدة ملفات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عدة ملفات

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل البحرية لـ&quot;عنصر ردع نووي&quot;

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل البحرية لـ"عنصر ردع نووي"

غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية &quot;فشل خطير&quot;

لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية "فشل خطير"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

رابط فحص.. الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

رابط فحص.. الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

عربي

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي