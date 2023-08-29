الرئيس الروسي السابق: نهاية العالم تقترب

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الروسي السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حالياً، دميتري مدفيديف، موافقة دول (ناتو) على ضربات الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم بأنها "اقتراب لنهاية العالم Apocalypse".وقال مدفيديف، والذي شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء في روسيا، على قناته في تطبيق (تليجرام): "موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية هو بمثابة ذريعة حرب Casus Belli، ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في (الناتو)، وكان "المجرمون الأوكرانيون" قد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تأييد الغرب لضرب كل ما هو روسي، "بما في ذلك على سبيل المثال القرم"، على حد قوله.ويتابع مدفيديف: "إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا"، وفقاً لـ (روسيا اليوم).ووفقا لمدفيديف، فإن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون "الحق في الحرب" Jus ad bellum ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة من دول "الناتو"، مضيفاً: "إنه أمر محزن للأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب".