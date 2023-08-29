الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بمصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة من سكان مخيم عسكر في مدينة نابلس.وقال متحدث باسم الجيش، إن "قائد القيادة الوسطى، أصدر أمر مصادرة وهدم للمنزل الذي يسكن فيه منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، خالد خروشة، في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين".وتتهم سلطات الاحتلال الأسير خالد خروشة بمساعدة والده الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاماً)، بتنفيذ عملية مسلحة في حوارة والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين، في 26 شباط/ فبراير الماضي.وفي السابع من آذار/ مارس الماضي، اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد وخالد خروشة، في عملية نفذها في مدينة نابلس، حيث حاصرت قواته منزل الشهيد خروشة، في منطقة حي المعالي بين مخيم عسكر القديم والجديد، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين استشهد خلالها عبد الفتاح خروشة.ونسبت نيابة الاحتلال العسكرية لنجلي الشهيد خروشة، خالد ومحمد، تهم "التسبب في الموت العمد"، وهي تهمة تصدر وفقاً للوائح أوامر الاحتلال العسكرية في الضفة، وتعادل مخالفة الاتهام بـ"القتل"، بحسب القانون الجنائي الإسرائيلي.كما ينسب الاحتلال للأسيرين خالد ومحمد خروشة، تهم "التورط بمخالفات حيازة سلاح غير قانوني"، وبحسب مزاعم الاحتلال، فإن خالد ومحمد استجابا لطلب والدهما بالمشاركة في العملية المسلحة، وشاركا في التخطيط له وقاما بجمع المعلومات الاستخبارية.