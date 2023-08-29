شؤون فلسطينية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية
وزارة الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع الغذائي، ويأتي ذلك ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص (PSDP) والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

ويهدف البرنامج إلى خلق روابط تجارية في الأسواق الخارجية وترويج صادراتها وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة برامج تقدمها، مثل تطوير المنتجات وتعزيز قدرات الشركات في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

ودعت الوزارة الراغبين من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع الغذائي والمسجلة في الوزارة في الالتحاق بمشروع تطوير قطاع الصناعات الغذائية من خلال تقديم طلب الاستفادة عبر الرابط الإلكتروني  bit.ly/47ISHUE.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعريف المستفيدين بالأسواق المستهدفة لمنتجاتهم، وخلق روابط تجارية مع مستوردين في الأسواق الإقليمية، وتقديم الدعم الفني لتطوير التصاميم والعبوات بشكل يراعي ذوق المستهلك عبر قنوات البيع المباشرة والإلكترونية­.

وبينت الوزارة في بيانها، أن التسجيل لهذا المشروع ينتهي مع نهاية عمل يوم الأحد الموافق 10 أيلول/ سبتمبر 2023.

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