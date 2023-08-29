شؤون فلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية
صبري صيدم خلال لقائه بالسفير الصيني لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، خلال لقائه السفير الصيني لدى فلسطين تسنغ جيشين، أهمية موقف الصين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية محلياً ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء صيدم وجيشين، في مقر سفارة جمهورية الصين الشعبية، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، الذي تناول العلاقات التاريخية بين البلدين، وترجمت مؤخراً بزيارة الرئيس محمود عباس إلى الصين، وما تخللها من تأكيد على الدور الصيني المهم.

وأشاد صيدم بالتقدم والتطور الذي وصلت إليه الصين في قطاعات مختلفة، شاكرا الصين على ما قدمته وتقدمه من مساعدات لشعبنا الفلسطيني، وأهميتها في توطيد العلاقات بين شعوبنا.

بدوره، شكر جيشين، صيدم، والوفد المرافق له على هذه الزيارة، مبديا استعداد الصين لتوفير كافة الإمكانيات في خدمة فلسطين وشعبها.

وحضر اللقاء مستشار المفوض العام لمفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية اسماعيل تلاوي، مساعد المفوض العام لمفوضية العلاقات العربية والصين الشعبية مشعل علي، ورائد خليفة.

أخبار ذات صلة

ارتفاع قياسي جديد للدولار أمام الشيكل.. كم بلغ سعر الصرف؟

ارتفاع قياسي جديد للدولار أمام الشيكل.. كم بلغ سعر الصرف؟

الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق في تصريحات وزير المواصلات

الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق في تصريحات وزير المواصلات

فصائل المقاومة تحذر: أي مساس بقادة المقاومة سيقابل برد غير مسبوق

فصائل المقاومة تحذر: أي مساس بقادة المقاومة سيقابل برد غير مسبوق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

منوعات

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

عربي

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي