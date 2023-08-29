أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن أربعة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة أسرى إداريين.وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن أقدم الأسرى، الأسيران كايد الفسفوس من دورا/ الخليل، وسلطان خلوف من برقين/ جنين، حيث يواصلان الإضراب منذ (27) يومًا رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، إضافة إلى الأسير عبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر/ أريحا، الذي يواصل الإضراب منذ 20 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ، والأسير ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه منذ سبعة أيام رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس لمدة سبعة أيام للتحقيق.وأكّد نادي الأسير، أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقّ المضربين عن الطعام، واحتجازهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، والضغط عليهم نفسيًا وجسديًا وتهديدهم في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.وأضاف النادي، أنّ الأوضاع الصحيّة للمضربين عن الطعام، تتفاقم فعليًا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أنّ ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، والتي أثرت فعليًا على أوضاعهم الصحيّة.وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، وطالب كافة الجهات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل للإفراج عنهم، وإنهاء اعتقالهم التعسفي، قبل فوات الأوان، "خاصة أنّ هذه الإضرابات تأتي بعد أربعة شهور على جريمة اغتيال الشهيد القائد خضر عدنان الذي خاض إضرابًا استمر لمدة 86 يومًا، وفيه مارست أجهزة الاحتلال وعلى عدة مستويات بما فيها الجهاز القضائي جريمة أدت في النهاية إلى استشهاده، ولم تتوقف الجريمة حيث يواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى اليوم".