دولي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عدة ملفات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عدة ملفات
لبيد وبايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، لبحث عدة ملفات.

وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن يائير لبيد سيلتقي، خلال زيارته، بكبار المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية".

وأوضح أن زيارة لبيد إلى واشنطن "تأتي في وقت لم يحدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماعًا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ولفت إلى أن إحدى القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يثيرها مسؤولو البيت الأبيض مع لابيد هي التفاوض على اتفاق مع المملكة العربية السعودية.

وتابع: "لبيد أعرب عن معارضته العلنية لوجود برنامج نووي مدني في السعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم، وهذه إحدى القضايا التي يتفاوض الأمريكيون بشأنها مع السعوديين".

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن "محادثات تجري بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والبيت الأبيض حول لقاء بين نتنياهو وبايدن في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يكون أحد التواريخ هو 18 أيلول/ سبتمبر".

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