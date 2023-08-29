اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة



















رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة، الذين فازت أعمالهم في المسابقة التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، لاختيار التصميم الخاص بنصب النكبة التذكاري، وهم الفنانون سليمان منصور، ونبيل عناني، ووليد أيوب، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والثقافة عاطف أبو سيف.وقال اشتية: "إن الفنانَين منصور وعناني قد ساهما في تشكيل المشهد الفني الفلسطيني في مرحلة مبكرة من الثورة، وعبرا عنها في لوحاتهما ومجمل أعمالهما الفنية، وشاركا جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الفنانين المبدعين في تكريس الرواية الفلسطينية وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية ببعديها السياسي والإنساني في الساحتين العربية والعالمية".وهنأ رئيس الوزراء الفائزين الثلاثة في المسابقة، مشيدا بإبداع تصاميمهم، وكذلك قدم الشكر إلى اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الغرض، والطواقم الفنية على جهدهم في إنجاح هذه المسابقة، مؤكدا أهمية النصب لما يشكله من ذكرى وذاكرة معاناة شعبنا وآلامه في النكبة التي لم تنتهِ فصولها بعد.وجاء فوز الفنانين الثلاثة، بعد إعلان اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على اختيار التصميم الخاص بنصب النكبة التذكاري، إذ حظيت بإجماع لجان التحكيم التي اختيرت لهذه الغاية، إذ قُدمت عشرات التصاميم من فنانين ومعماريين، تنافست ضمن المسابقة التي راعت أن تعكس الأعمال آلام شعبنا، وتُخلّد ذكرى المدن والقرى المهجرة، وعذابات اللجوء والتشرد، وذكريات البطولة والصمود في وجه النكبة.