نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية



وكان موقع (والا) الإسرائيلي، أفاد مساء الاثنين، بأن "طائرة متجهة من سيشل إلى تل أبيب تقل 128 راكباً إسرائيلياًَ، هبطت هبوطاً اضطرارياً في السعودية، إثر عطل فني".





فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن " الـ128 إسرائيلياً الذين هبطت طائرتهم اضطرارياً في السعودية، سينتظروا حتى صباح الثلاثاء، لحين وصول طائرة بديلة".







رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على هبوط طائرة إسرائيلية في المملكة العربية السعودية الليلة الماضية، اضطرارياً.وقال نتنياهو، في مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام إسرائيلية: "أعبّر عن بالغ تقديري لمعاملة السلطات السعودية الدافئة للمسافرين الإسرائيليين الذين هبطت طائرتهم اضطرارياً في جدة، إنني أثمن حسن الجوار"، وفق تعبيره.