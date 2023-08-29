رابط فحص.. الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، في فلسطين.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط: https://www.psge.ps/
وأشارت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين للامتحان من طلبة قطاع غزة معرفة نتائجهم من خلال الرابط التالي: https://tawjihi.mohe.ps/
في سياق متصل، أعلن صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، أن موعد انعقاد الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة بفلسطين ستكون في كانون الأول/ ديسمبر لهذا لعام.
التعليقات