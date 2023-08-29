رابط فحص.. الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة



وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط:



وأشارت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين للامتحان من طلبة قطاع غزة معرفة نتائجهم من خلال الرابط التالي:

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط: https://www.psge.ps/ وأشارت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين للامتحان من طلبة قطاع غزة معرفة نتائجهم من خلال الرابط التالي: https://tawjihi.mohe.ps/

في سياق متصل، أعلن صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، أن موعد انعقاد الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة بفلسطين ستكون في كانون الأول/ ديسمبر لهذا لعام.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الثانوية العامة، في فلسطين.