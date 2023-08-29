دولي

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أوعز للوزراء والوزارات الحكومية بالتواصل مع مكتبه، حول أي لقاء سياسي سري، وعدم نشر أي تفاصيل إلا بموافقته الشخصية.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن ذلك يأتي بعد الانتقادات الواسعة التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية، روما.

وأثار الكشف عن اللقاء الذي وصفته إسرائيل بـ "التاريخي"، ردود أفعال واسعة، أدت إلى إقالة الوزيرة المنقوش، من منصبها، بحسب بيان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

في غضون ذلك، نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤولين أمريكيين كبار، قولهم: إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وكبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف الموقع، إن المسؤولين الأمريكيين، أبلغوا كوهين، بأن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل "أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية".


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