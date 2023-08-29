دولي

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، على تصريحات الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني حسن نصرالله، الأخيرة، والتي حذر فيها من مغبة أي عملية اغتيال تنفذها إسرائيل في لبنان.

وقال سموتريتش في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب ألا نقلق لأن نصر الله يهدد، فهو يعلم أنه إذا تحدانا وأجبرنا على التحرك، سيكون من الصعب عليه التعافي من ضرباتنا".

ومساء أمس الاثنين، حذر حسن نصرالله، الاحتلال الإسرائيلي، من مغبة تنفيذ أي عمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية، في ضوء تهديدات إسرائيلية باغتيال صالح العاروري.

وقال نصرالله، في كلمة متلفزة: "إن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سوريًا أو ايرانيًا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن نقبل على الاطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة".

ويأتي تحذير نصرالله، رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي هدد فيها، باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).

أخبار ذات صلة

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

بعد أزمة الوزير الليبية.. نتنياهو يطالب وزراء حكومته بهذا الأمر

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل البحرية لـ&quot;عنصر ردع نووي&quot;

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحويل البحرية لـ"عنصر ردع نووي"

غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية &quot;فشل خطير&quot;

لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية "فشل خطير"

روسيا تعتقل موظفاً سابقاً في القنصلية الأميركية بتهمة التجسس

روسيا تعتقل موظفاً سابقاً في القنصلية الأميركية بتهمة التجسس

مصرع 13 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة في طاجيكستان

مصرع 13 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة في طاجيكستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية

العملات: استقرار سعر صرف الدولار أمام الشيكل على ارتفاع

العملات: استقرار سعر صرف الدولار أمام الشيكل على ارتفاع

منوعات

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

عربي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا