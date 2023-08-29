سموترتيش يرد على نصرالله: لن تستطيع التعافي من ضرباتنا



ويأتي تحذير نصرالله، رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي هدد فيها، باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).





رام الله - دنيا الوطنرد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، على تصريحات الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني حسن نصرالله، الأخيرة، والتي حذر فيها من مغبة أي عملية اغتيال تنفذها إسرائيل في لبنان.وقال سموتريتش في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "يجب ألا نقلق لأن نصر الله يهدد، فهو يعلم أنه إذا تحدانا وأجبرنا على التحرك، سيكون من الصعب عليه التعافي من ضرباتنا".ومساء أمس الاثنين، حذر حسن نصرالله، الاحتلال الإسرائيلي، من مغبة تنفيذ أي عمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية، في ضوء تهديدات إسرائيلية باغتيال صالح العاروري.وقال نصرالله، في كلمة متلفزة: "إن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سوريًا أو ايرانيًا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن نقبل على الاطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة".