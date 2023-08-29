شؤون فلسطينية

هل تشعل إسرائيل حرباً إقليمية غير مسبوقة بالإقدام على اغتيال العاروري؟

هل تشعل إسرائيل حرباً إقليمية غير مسبوقة بالإقدام على اغتيال العاروري؟
الشيخ صالح العاروري على مكتبه مرتدياً الزي العسكري وأمامه قطعة سلاح
خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيف
تزايدت في الأيام الماضية التهديدات الإسرائيلية باغتيال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ صالح العاروري، لاتهامه بقيادة العمليات في الضفة وتوسعها، والتي أوقعت عديد القتلى في صفوف الجنود والمستوطنين.

تهديدات متبادلة

العاروري خرج بتصريحات صحفية، السبت الماضي، قال فيها، إن الذي يفكر في الاغتيالات يعلم أن هذا قد يؤدي إلى حرب إقليمية، مرجحاً أن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ مجموعة خطوات ستُفضي إلى حرب شاملة في المنطقة.

بعدها بيوم واحد، وجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديداً واضحاً ومباشراً للعاروري، بأنه "سيدفع الثمن كاملاً"، رداً على "تمويله وتوجيهه العمليات في الضفة الغربية".

ليظهر العاروري بعدها بساعات قليلة، وهو جالس على مكتبه مرتدياً الزي العسكري وأمامه قطعة سلاح، في صور لاقت تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلام الإسرائيلي الذي وصف ذلك بـ"الرد الفوري، والرسائل الصامتة الموجزة والمدوية، والمليئة بالدلالات".

من جانبها، حذرت حركة (حماس)، في بيان، من مغبة تنفيذ أي عمليات اغتيال ضد العاروري أو قادة المقاومة، مؤكدةً أنها ستواجه بالرد "بقوة وحزم".

كما حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، مساء الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي، من مغبة تنفيذ أي عمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية (مكان إقامة العاروري)، مشدداً أن ذلك "سيكون له رد الفعل القوي".

نحن أمام مشهد معقد

المختص في الشأن العسكري والأمني، اللواء الفلسطيني واصف عريقات، أكد أن نتنياهو يرغب في اغتيال العاروري وغيره من قيادة المقاومة، مستدركاً أن هذه الرغبة قد لا تتوافق مع قدرته على دفع فاتورة أي تصعيد عسكري محتمل.

ورأى عريقات في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" أن إقدام إسرائيل على اغتيال العاروري، ربما يشعل حرباً إقليمية، غير مسبوقة، مؤكداً أن التصريحات الأخيرة لمحور المقاومة ومنها حزب الله، تشي بأن الموقف واحد، وأن هناك "اتفاق تحت الأرض".

وأوضح أن "محور المقاومة مستهدف من إسرائيل، ولا بد أن يكون هذا المحور متماسك وفي خندق واحد، وأهدافه واحدة، وإلا فإن إسرائيل والولايات المتحدة، إذا ما قصدوا استهداف المحور، فسيكون لديهم الإمكانات لذلك".

وأشار عريقات إلى أن نتنياهو يقف أمام سدَيْن منيعيْن، السد الأول يتمثل في وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اللذان يدفعان نتنياهو لعمل عسكري "جنوني"، وهو ضعيف أمامهم، لأن تحالفه قائم على وجودهما في الحكومة.

وتابع، أن السد الثاني، يتمثل في المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى رأسها وزير الجيش يوآف غالانت، لأنهم يدركون جيداً أن أي عمل عسكري سيكون ثمنه غالياً، ويجعلهم يتساءلون قبل الإقدام على ذلك "هل نستطيع دفع فاتورة أي تصعيد عسكري؟".

ونوه المختص بالشأن العسكري والأمني إلى أن علاقة نتنياهو متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تغطي العجز والقصور الإسرائيلي في أي تصعيد وعدوان، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.

وختم عريقات بالقول: "نحن أمام مشهد مركب ومعقد وحمّال أوجه، كما أنه من المحتمل أن نرى أمريكا تُصعّد خاصة في ظل تحركاتها المريبة في المنطقة، ولربما ترى أن التصعيد في الشرق الأوسط يؤثر في الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يدفعها على تشجيع التصعيد العسكري من قبل نتنياهو".

العاروري يمثل محور المقاومة

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد رفيق عوض، إن إسرائيل لا تهدد فقط وإنما تهيئ الرأي العام الداخلي والخارجي لتصعيد وعمل عسكري قد يكون في مكان غير متوقع.

وأكد عوض أن "صالح العاروري لم يعد شخصاً منفرداً وإنما يتحدث باسم محور المقاومة وليس فقط قائد بحماس، وقيمة اغتياله كبيرة جداً، ولذلك رأينا تحديه والصورة الأخيرة التي ظهر فيها بالزي العسكري، وكذلك لغة الخطاب لديه والتحدي والثقة لهم رصيد كبير".

ويعتقد عوض أن السيناريو الأقرب للحدوث، أن إسرائيل لا تريد الدخول في مغامرة غير محسوبة، بأن تفتح الجبهات جميعاً، خاصة الجبهات التي لا تستطيع الحصول فيها على نتائج مضمونة كغزة ولبنان.

وأوضح أن إسرائيل قد تركز على الجبهة القادرة على تسجيل صورة نصر وهي الضفة الغربية، الجبهة الأخطر، بمعنى قد يكون العدوان على الضفة، من خلال تشديد حصار المدن وقطع الطرق، والاقتحامات وزيادة وتيرة الاعتقالات، والاغتيالات.

ولفت المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن إسرائيل ترسل رسائل قوية لإيران من خلال العدوان على سوريا، وخلال الأيام الماضية شهدنا زيادة في الهجوم على دمشق، لذلك ستركز أيضاً على سوريا أيضاً، وهي تضمن بذلك نتائج مضمونة.

نتنياهو يعيش وضعاً صعباً.. داخلياً وخارجياً

من جانبه، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، عاهد فروانة، أن نتنياهو في ظل العمليات الأخيرة في الضفة والتي شكلت إحراجاً كبيراً له، يعيش أوضاعاً صعبة سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح فروانة أن نتنياهو يبحث في الوقت الحالي عن تصدير هذه الأزمات بعملية اغتيال أو تصعيد عسكري، والتهديدات تصب في الآونة الأخيرة في اتجاه صالح العاروري، لأنهم يعتبرونه المسؤول الأبرز عن العمليات بالضفة.

ولفت إلى أن الاحتلال يحمّل دائماً أشخاص معينة بتنفيذ وتوجيه العمليات في الضفة أو غيرها، وهو ما رأيناه عندما تم اغتيال طارق عز الدين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول العمل العسكري بالضفة، وحمّله يومها الاحتلال قيادة كتيبة جنين.

وتابع الخبير بالشأن الإسرائيلي، أن الاحتلال يربط المقاومة بأشخاص وليست فعل مستمر في مواجهته ومقاومته، ويحاول نتنياهو تعزيز هذا المفهوم والربط أكثر في الوقت الحالي.

في السياق، رأى فروانة أن عملية الاغتيال لصالح العاروري قد تكون واردة، رغم أن الأمر قد يتوسع غير ذلك، خاصة أن الاحتلال يواصل تهديداته لغزة ولـ(حزب الله).

وأكد فروانة أن سياسة الاغتيالات متواصلة وتنتهجها دولة الاحتلال منذ نشأتها، وبالتالي ليس غريباً التركيز عليها في الوقت الحالي.

ورأى الخبير بالشأن الإسرائيلي أن دخول (حزب الله) على الخط، والقول إن أي عملية اغتيال تتم في لبنان "ستقابل برد فعل قوي"، سيكون له تداعيات وربما تفجير الموقف أكثر فأكثر. 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاحتلال يقرر مصادرة وهدم منزل الأسير خالد خروشة في نابلس

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق في تصريحات وزير المواصلات

الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق في تصريحات وزير المواصلات

فصائل المقاومة تحذر: أي مساس بقادة المقاومة سيقابل برد غير مسبوق

فصائل المقاومة تحذر: أي مساس بقادة المقاومة سيقابل برد غير مسبوق

الصحة تكشف نتائج التحقيق بخصوص الجريحة سالي البيطار

الصحة تكشف نتائج التحقيق بخصوص الجريحة سالي البيطار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

الاقتصاد تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من مشروع تطوير صناعاتها الغذائية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

صيدم يؤكد أهمية الدور الصيني الداعم للقضية الفلسطينية

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

اشتية يستقبل الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

الخارجية: نشيد بالتقارير الدولية والأممية التي تؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

رابط فحص.. الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

رابط فحص.. الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

عربي

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي