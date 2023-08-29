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البرهان يتوجه إلى ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يتوجه إلى ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
توجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية.

كما سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبي مصر والسودان والقضايا ذات الإهتمام المشترك، وفق ما أعلنه مجلس السيادة السوداني في بيان.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وتعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها للبرهان خارج بلاده منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 نيسان/ أبريل الماضي مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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