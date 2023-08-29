التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة
أعلن صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، أن موعد انعقاد الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة بفلسطين ستكون في كانون الأول/ ديسمبر لهذا لعام.
في سياق متصل، قال الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية ستكون الساعة 12 ظهر اليوم، الموافق 29 آب/ أغسطس لعام 2023.
وأوضح أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط (https://www.psge.ps/)، مشيراً إلى أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم.
وأشار إلى أن مؤشرات النجاح كما ورد من لجنة الامتحانات مطمئنة، ولكن التفاصيل متروكة بعد إعلان النتائج.
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