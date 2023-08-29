شؤون فلسطينية

التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صباح الثلاثاء، أن موعد انعقاد الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة بفلسطين ستكون في كانون الأول/ ديسمبر لهذا لعام.

في سياق متصل، قال الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية ستكون الساعة 12 ظهر اليوم، الموافق 29 آب/ أغسطس لعام 2023.

وأوضح أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط (https://www.psge.ps/)، مشيراً إلى أنه يمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم.

وأشار إلى أن مؤشرات النجاح كما ورد من لجنة الامتحانات مطمئنة، ولكن التفاصيل متروكة بعد إعلان النتائج.

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

التعليم تُحدد موعد عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

المتطرف بن غفير يصدر قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين

المتطرف بن غفير يصدر قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

شاهد: إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال على العمال قرب قلقيلية

شاهد: إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال على العمال قرب قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قطاع غزة: ثلاث إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

رئيس الوزراء الليبي يعلن من داخل سفارة فلسطين تجريم التطبيع مع الاحتلال

رئيس الوزراء الليبي يعلن من داخل سفارة فلسطين تجريم التطبيع مع الاحتلال

ليبرمان: حماس تدير العمليات من مقر كامل بغزة ولن تتوقف بدون اغتيالات

ليبرمان: حماس تدير العمليات من مقر كامل بغزة ولن تتوقف بدون اغتيالات

فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية

فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

الرئيس عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

منوعات

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

عربي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا