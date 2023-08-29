غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير جيش يوآف غالانت، الليلة الماضية، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة، بمدينة نيويورك.وبحسب (قناة كان) الإسرائيلية، فإن غالانت، قال خلال اللقاء، إنه "إذا لم تقم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بمهمتها في كبح (حزب الله)، فإن الوضع في لبنان قد يتدهور إلى صراع"، حسب تعبيره.وأكد غالانت أن "احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد في أعقاب الانتهاك الصارخ لسيادة لبنان، وأن إيران تدفع (حزب الله) إلى هذه الانتهاكات والاستفزازات"، وفق زعمه.ودعا غالانت، غوتيريش للعمل من أجل أن تقوم قوات (يونيفيل) الدولية بدور أكبر من أجل "خفض التوتر"، مؤكدًا على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتحرك ضد أي انتهاك لسيادتها". وفق قوله.وثمن وزير جيش الاحتلال جهود غوتيريش، من أجل "حل أزمة الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى حركة (حماس) في قطاع غزة".