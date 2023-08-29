المتطرف بن غفير يصدر قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين





وزعمت القناة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) يطالب بالإفراج المبكر عنهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ويعتبرون أن قرار الوزير سيضر باعتقال مطلوبين "أكثر ثقلاً".

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وبحسب موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، فإنه اعتبارًا من يوم الجمعة، سيدخل حيز التنفيذ قرار بن غفير بعدم الإفراج المبكر عن الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات بسيطة "راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة الذين لم يتسببوا بإصابات".