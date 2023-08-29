دولي

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة جزيرة بالي في اندونيسيا وتبعته العديد من الهزات الارتدادية، دون تسجيل أضرار كبيرة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي قرابة الساعة 3:55 صباحاً.

وشعر السكان في جميع أنحاء بالي بالزلزال، وفي جزيرتي لومبوك وسومباوا المجاورتين، وقال سكان في بالي: "إن هزة ارتدادية ثانية تسببت بارتجاجات "أطول وأقوى" من الزلزال الأول"، وقامت الفنادق بإجلاء ضيوفها في حين راقب الموظفون الشواطئ خوفا من حدوث تسونامي.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية هزتين ارتداديتين بقوة 5,4 و5,6 درجة بعد دقائق من الزلزال، وحُدد مركز الزلزال على بعد 181 كيلومترا شمال شرق جزر غيلي قبالة لومبوك، على بعد رحلة قصيرة بالقارب من بالي، وفق (العربية نت).

واستبعدت السلطات الإندونيسية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار فورية، وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في بالي في بيان "فرقنا تجري تقييمات لأنها لا تزال تجمع التقارير من الناس".

وتتعرض اندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل  والبراكين حول حوض  المحيط الهادي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوا الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل 602 شخص.

وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 كانون الأول 2004 بتسونامي في المحيط الهندي، أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

أخبار ذات صلة

غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

غالانت: احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي الإندونيسية

لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية &quot;فشل خطير&quot;

لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية "فشل خطير"

روسيا تعتقل موظفاً سابقاً في القنصلية الأميركية بتهمة التجسس

روسيا تعتقل موظفاً سابقاً في القنصلية الأميركية بتهمة التجسس

مصرع 13 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة في طاجيكستان

مصرع 13 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة في طاجيكستان

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء كوهين بوزيرة الخارجية الليبية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء كوهين بوزيرة الخارجية الليبية

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود اللبنانية

مسؤول إسرائيلي: نحن في بداية موجة (كورونا) وأوصي بإرتداء الكمامات

مسؤول إسرائيلي: نحن في بداية موجة (كورونا) وأوصي بإرتداء الكمامات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

رئيس الوزراء الليبي يعلن من داخل سفارة فلسطين تجريم التطبيع مع الاحتلال

رئيس الوزراء الليبي يعلن من داخل سفارة فلسطين تجريم التطبيع مع الاحتلال

ليبرمان: حماس تدير العمليات من مقر كامل بغزة ولن تتوقف بدون اغتيالات

ليبرمان: حماس تدير العمليات من مقر كامل بغزة ولن تتوقف بدون اغتيالات

فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية

فتوح يرحب بموقف رئيس الوزراء الليبي تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

الرئيس عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

ملحق كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء

الصحة بغزة تصدر بياناً للرأي العام حول وفاة المريضة ياسمين أبو ندى

الصحة بغزة تصدر بياناً للرأي العام حول وفاة المريضة ياسمين أبو ندى

&quot;هيئة المعابر&quot; بغزة تطلق تطبيقا خاصا بالتسجيل للسفر

"هيئة المعابر" بغزة تطلق تطبيقا خاصا بالتسجيل للسفر

منوعات

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

عربي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي