شؤون فلسطينية

تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

تخللتها مواجهات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات وإصابات، واعتقالات طالت 30 مواطناً فلسطينياً.

وبحسب مصادر محلية، فقد تركزت الاقتحامات في محافظات، الخليل، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وطالت الاعتقالات، المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت، والمحرر عبد الغني فارس، من بلدة سلواد، وعبيدة البرغوثي من بيت ريما، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر أحمد تركمان، والمحرر الجريح مصطفى غوانمة- مخيم الجلزون قضاء رام الله.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال حسن أبو هنية، ويحيى أبو هنية من عزون، وعبد الباسط أبو العز من زيتا قرب طولكرم، بينما من محافظة نابلس اعتقلت القوات كل من: جلال أكرم أبو زيتون، ومحمد الطنبور، ويزن الطنبور، ومحمد علي البدرساوي، والمحرر مصطفى أحمد شبيب.

واعتقلت قوات الاحتلال عيسى محمود الشيخ وعدي أحمد الشيخ من بلدة مراح رباح قضاء بيت لحم، وثمين تركي حمدان، ومراد صالح عيسى، ووحيد غصاب جبارة من بلدة سالم.

وفي محافظة الخليل تركزت الاعتقالات في بلدة دير سامت وطالت كل من: عاطف أحمد عواودة، ووجيه عاطف عواودة، وعلاء عاطف عواودة، ومروان محمد عواودة، وعلي فريد عواودة، وقسام أحمد العواودة، وإبراهيم محمد اعقيلان عواودة، ومصعب إبراهيم اعقيلان عواودة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير الضرير الشيخ عزالدين عمارنة وفتشته وروعت الأطفال، وسلمت نجله المحرر منذ عدة أيام أحمد عمارنة بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم غرب جنين.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب جندي إسرائيلي بجراح خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام الاحتلال لبلدة عزون.

وأكد شهود عيان، أن جندياً إسرائيلياً أصيب بعد استهداف مجموعة جنود بقنبلة محلية الصنع خلال مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، فيما رد عليها الشبان ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة.

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