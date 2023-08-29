طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون أدنى من معدلها العام بقليل، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين غدا الأربعاء حارا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو حارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحوالي أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.