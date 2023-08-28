نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

رام الله - دنيا الوطنحذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي، من مغبة تنفيذ أي عمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية، في ضوء تهديدات إسرائيلية باغتيال صالح العاروري.وقال نصر الله، في كلمة متلفزة: "إن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا او فلسطينيًا او سوريًا أو ايرانيًا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن نقبل على الاطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة".ويأتي تحذير نصر الله، رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي هدد فيها، باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).من جانبها، حذرت حركة (حماس)، في بيان، من مغبة تنفيذ أي عمليات اغتيال ضد قادة المقاومة، مؤكدة أنها ستواجه بالرد "بقوة وحزم".