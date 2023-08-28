الرئيس عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه "جرى خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات على صعيد توفير الأمن والأمان للمواطن، والحفاظ على سيادة القانون".وأكد الرئيس عباس ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية.