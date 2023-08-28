الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، عن تفاصيل رسالة احتجاج أرسلتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية، عقب الكشف عن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤولين أمريكيين كبار، قولهم: إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وكبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.وأضاف الموقع، إن المسؤولين الأمريكيين، أبلغوا كوهين، بأن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل "أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية".وكانت الخارجية الإسرائيلية، كشفت في بيان، مساء الأحد، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية، روما.وأثار الكشف عن اللقاء الذي وصفته إسرائيل بـ "التاريخي"، ردود أفعال واسعة، أدت إلى إقالة الوزيرة المنقوش، من منصبها، بحسب بيان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.