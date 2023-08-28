عربي

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، عن تفاصيل رسالة احتجاج أرسلتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية، عقب الكشف عن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤولين أمريكيين كبار، قولهم: إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وكبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف الموقع، إن المسؤولين الأمريكيين، أبلغوا كوهين، بأن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل "أضر بالجهود الأميركية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية".

وكانت الخارجية الإسرائيلية، كشفت في بيان، مساء الأحد، عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية، روما.

وأثار الكشف عن اللقاء الذي وصفته إسرائيل بـ "التاريخي"، ردود أفعال واسعة، أدت إلى إقالة الوزيرة المنقوش، من منصبها، بحسب بيان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

الولايات المتحدة توبخ إسرائيل بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

إقالة وزيرة الخارجية الليبية على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء &quot;تاريخي&quot; سري مع مسؤولين ليبيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء "تاريخي" سري مع مسؤولين ليبيين

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;هيئة المعابر&quot; بغزة تطلق تطبيقا خاصا بالتسجيل للسفر

"هيئة المعابر" بغزة تطلق تطبيقا خاصا بالتسجيل للسفر

تثبيت ملكية الشقق للمشتريين.. حي لنا القدس ينجز تسجيل الطابو النهائي

تثبيت ملكية الشقق للمشتريين.. حي لنا القدس ينجز تسجيل الطابو النهائي

(هيومن رايتس ووتش): الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين دون أي سبيل فعلي للمساءلة

(هيومن رايتس ووتش): الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين دون أي سبيل فعلي للمساءلة

أسيران في سجون الاحتلال يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

أسيران في سجون الاحتلال يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

فصائل فلسطينية تُعلق على لقاء وزيرة خارجية ليبيا بنظيرها الإسرائيلي

فصائل فلسطينية تُعلق على لقاء وزيرة خارجية ليبيا بنظيرها الإسرائيلي

اشتية: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتهايد الإسرائيلية

اشتية: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتهايد الإسرائيلية

غزة: المباحث العامة تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي

غزة: المباحث العامة تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي

هيئة الأسرى: أسرى حوارة يعانون أوضاعاً حياتية قاسية ومزرية

هيئة الأسرى: أسرى حوارة يعانون أوضاعاً حياتية قاسية ومزرية

منوعات

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

عربي

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين