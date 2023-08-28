الصحة بغزة تصدر بياناً للرأي العام حول وفاة المريضة ياسمين أبو ندى

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، بياناً للرأي العام، حول وفاة المريضة، ياسمين أبو ندى، بعد صراع طويل مع المرض.وقالت الوزارة، في بيانها: "إن المريضة المتوفاة ياسمين أبو ندى رحمها الله كانت تعاني منذ الطفولة من أنيميا الخلايا المنجلية وكانت تحت المتابعة المستمرة لدى الطواقم الطبية وقد تم إدخالها المستشفى لفترات طويلة ومتكررة وصلت إلى عدة أشهر".وأضافت: "طبيعة المرض المذكور يجعل المريض عرضة لنوبات ألم متكررة ولاحتمالية حدوث وفاة نتيجة انسداد الشريان الرئوي"، مشيرةً إلى أن "أن طبيعة الآلام الشديدة تجعل المريض بحاجة إلى مسكنات وأدوية مخدرة مع ضرورة استخدامها بشكل مقنن لما لها من أعراض جانبية قد تؤدي إلى الوفاة أيضاً".ونوهت الوزارة، إلى أنها "كلفت لجنة طبية متخصصة وباشرت اعمالها صباح اليوم وبانتظار تقرير الطب الشرعي بهدف تقديم تقييم طبي دقيق وموضوعي لحالة الوفاة".وأكدت الوزارة، أنه "ملتزمة بتقديم الرعاية الصحية وتعمل باستمرار لضمان توفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى. وتبذل جهودها الحثيثة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني".